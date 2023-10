La situazione in corso in Israele dopo gli attacchi di ieri mattina da parte di Hamas sta ovviamente condizionando il calendario delle partite di basket. Sia per il campionato locale sia per le coppe europee. Dopo la vittoria nel primo turno contro il Partizan Belgrado, il Maccabi Tel Aviv dovrebbe recarsi in Italia per affrontare l’Olimpia EA7 Milano il 12 ottobre alle 20:30. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare rapidamente.

Secondo Walla Sport, infatti, la squadra gialloblù israeliana ha chiesto alla Turkish Airlines EuroLeague di rinviare l’incontro con la squadra di Ettore Messina. Dopo le consultazioni con il Ministero dello Sport israeliano, in cui è stata ventilata la possibilità di anticipare il viaggio in Italia, questa è stata la decisione finale del Maccabi, a cui è seguito il divieto di lasciare Israele.

Stiamo a vedere, come ci immaginiamo, se l’EuroLega accetterà la richiesta del Maccabi Tel Aviv di posticipare la gara contro Milano. Anche perché, oltre a una questione di sicurezza, è anche un aspetto mentale per i giocatori gialloblu. Crediamo che entro la giornata di domani sapremo se giovedì si giocherà oppure no al Mediolanum Forum di Assago.

