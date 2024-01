Milano mai realmente in gara contro il Panathinaikos

PANATHINAIKOS ATENE 79 – OLIMPIA MILANO 62

(21-16; 23-12; 13-13; 22-21)

Settimana con doppio impegno di Euroleague e doppia trasferta per l’Olimpia Milano. Quella ad Oaka, nella casa del Panathinaikos di Atene, si trasforma in una sconfitta amara. Sin da subito, i padroni di casa hanno dimostrato di averne di più e, al di là di qualche episodio, l’Olimpia Milano non è mai spostato l’inerzia del match. Prossimo appuntamento, venerdì in casa dell’Anadolou Efes.

Avvio in equilibrio per le due formazioni. Grigonis prova a lanciare i suoi con il primo allungo sul +8; Hall e Mirotic però non lasciano scappare i padroni di casa e chiudono il quarto 21-16.Il talento offensivo di Hernangomez e Grigonis costa caro all’Olimpia che scivola subito sul -10. Mirotic non basta a Milano che fatica a trovare continuità in attacco. Nunn allarga ancora il divario tra le squadre, fino a toccare il +18. Sul finale del secondo quarto arrivano buoni segnali da Poythress che chiude il tempo 44-28.

Nella ripresa l’Olimpia rientra abbastanza bene, riuscendo a realizzare alcune belle giocate sotto canestro che accorciano le distanze. La tripla di Grigonis però segna ancora il destino di Milano, poi Grant fa il resto. McGruder prova a dare nuove energie ai suoi ma il blocco mentale impedisce ogni rimonta. Il terzo quarto termina 57-41. I canestro di Shields e Hines provano a rimettere in moto l’attacco dell’Olimpia che però subisce la fisicità di Lessort, senza riuscire mai a contrastarlo con Voigtmann. Il Pana continua a realizzare, condannando Milano alla sconfitta, negli ultimi minuti di garbage time. Finisce 79-62.

TABELLINI:

PANATHINAIKOS: Kalaitzakis 10, Vildoza, Moraitis 3, Balcerowski n.e., Papapetrou n.e., Grant 9, Nunn 10, Lessort 12, Antetokounmpo 4, Grigonis 15, Hernangomez 13, Mitoglou 4.

Coach Ataman

MILANO: Lo, McGruder 6, Poythress 6, Tonut n.e., Melli 4, Napier 12, Flaccadori, Hall 7, Shields 6, Mirotic 11, Hines 6, Voigtmann.

Coach Messini

Clicca qui per il boxscore completo