Milano, Malcolm Delaney attacca i “tifosi” di Cremona con un tweet sibillino?

Malcolm Delaney, play/guardia dell’Olimpia Milano, ha giocato ieri nel tardo pomeriggio al PalaRadi di Cremona contro la Vanoli nell’ultimo match del girone d’andata (ricordiamo che la gara è stata vinta dall’Armani Exchange e che era stata rinviata perché i meneghini non erano riusciti a tornare in tempo a causa della tormenta di neve che ha travolto Madrid un paio di settimane fa).

Come tutte le partite di UnipolSai Serie A da qualche mese a questa parte, è stata giocata a porte chiuse ma, come ben sappiamo, non si giocano veramente a porte chiuse perché possono presenziare gli sponsor (in teoria fino a 150 persone). Per i cremonesi non era una gara con Milano come le altre perché, in caso di vittoria, avrebbero strappato un pass per la Freccia Rossa Final Eight di Milano, nella quale avrebbero affrontato proprio l’Olimpia ai Quarti di Finale. Così non è accaduto e perciò ci sarà Reggio Emilia in Coppa Italia contro l’A|X.

Già ieri durante la sfida sui social molti tifosi biancorossi si erano lamentati del rumore provocato dai tifosi-sponsor sugli spalti e anche Malcolm Delaney ha fatto lo stesso con un tweet sibillino sul proprio profilo:

“Quindi possiamo o non possiamo giocare con i tifosi in Italia? Sta cercando di capire come funziona la regola dei palazzetti a porte chiuse perché abbiamo giocato contro alcune squadre con i fan presenti. Per favore aiutatemi a capire”.

So can or can’t we play with fans in Italy? 🤔 tryna figure out how the rule is no fans but we played a few teams with them. Please inform me — malcolm delaney (@foe23) January 19, 2021

Come detto in precedenza, non c’è stata alcuna irregolarità da parte di Cremona perché le persone presenti erano o giornalisti o sponsor ma, come ben sappiamo, spesso gli sponsor sono i primi ultras delle società.

