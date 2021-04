L’Olimpia Milano è stata clamorosamente sconfitta dal Panathinaikos e coach Ettore Messina non l’ha presa bene:

“Mi complimento con il Panathinaikos: non ha smesso di crederci e nel secondo tempo ha giocato molto più duramente guidato dalla leadership di Shelvin Mack. Noi semplicemente abbiamo girato l’interruttore, quando, preso un vantaggio rilevante, abbiamo creduto che fosse finita. Eravamo alla quarta partita in trasferta in sette giorni. Ma resta nel basket un peccato capitale. Nel secondo tempo l’energia è scomparsa e siamo stati distrutti a rimbalzo. I rimbalzi offensivi concessi nel secondo tempo sono stati la storia della partita”.

Sui playoff: “Credo che forma e accoppiamenti saranno determinanti. Essere in salute è la cosa più importante, poi ci sono squadre che per match-up individuali o stile di gioco si esprimono meglio contro certe formazioni che contro altre. Questo sarà decisivo”.

Sull’odierna ammissione nella FIBA Hall of Fame: “È una cosa che mi onora, ringrazio chi ha deciso di ammettermi, la FIBA e il comitato selezionatore. È un riconoscimento per il quale devo ringraziare le tante persone che mi hanno aiutato. Mia moglie, la famiglia, tutti gli allenatori che mi hanno sostenuto, i giocatori, le persone che hanno accettato il mio carattere che non è facile. Sono onorato”.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.