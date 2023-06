Milano non segna mai, la Virtus Bologna fa sua gara 3

Virtus Bologna 69 – Olimpia Milano 61

(15-17, 19-12, 18-13, 17-19)

L’Olimpia Milano litiga con i ferri della Segafredo Arena, la Virtus Bologna sfodera una difesa di altissimo profilo e porta a casa il punto del 2-1 nella serie di finale scudetto.

I biancorossi partono bene con Baron che scalda subito la mano ma è un fuoco di paglia perché l’EA7 inizia ben presto a sparacchiare da dietro l’arco. Si segna pochissimo ma la Virtus, pur chiudendo la prima frazione sotto 15-17, dà l’impressione di essere più viva degli avversari, anche perché a Napier viene messa la museruola da Pajola e Hackett (in foto), autori di un ottimo impatto anche nella metà campo offensiva. Teodosic fa il resto e regala ai suoi un +5 all’intervallo che sta anche stretto ai bianconeri, incapaci di chiudere i conti per via dei tanti rimbalzi d’attacco concessi agli avversari.

La @VirtusSegafredo vince Gara-3 e porta la serie della Finale Scudetto @UnipolSai_CRP sul 2 a 1 ❗

Protagonisti Hackett (23 di valutazione con 13 pt) e Teodosic (12 pt e 7 assist) 🔥

Per l’@OlimpiaMI1936 migliori marcatori Baron (15) e Melli (9) 👊#LBAFinals #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/rgz6vEjLmi — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) June 14, 2023

Al rientro in campo la Segafredo morde ancora di più e trova risorse anche da Mickey, scollinando la doppia cifra di vantaggio, senza di fatto più voltarsi indietro, anche perché nel finale i lombardi paiono a corto di energie. La Virtus chiude con il 22% dall’arco, Milano al 27% (ma con 37 tentativi), migliorando un po’ i suoi numeri con due triple finali di Baldasso a giochi ormai fatti. Bologna vince con l’arma preferita degli avversari, una difesa fisica ma anche molto organizzata, come dimostrano gli adeguamenti su Baron dopo l’intervallo. Scariolo, poi, trova anche risorse da Hackett, Pajola e Jaiteh che al Forum erano stati evanescenti nei primi due episodi della serie. Non arriva un match spettacolare ma la Virtus porta a casa il punto che tiene aperta la serie con le unghie e con i denti, tenendo Milano al suo minimo stagione per punti segnati.

TABELLINI

Virtus Bologna: Pajola 6, Mickey 10, Camara 1, Abass, Cordinier 3, Mannion n.e., Belinelli 10, Jaiteh 4, Shengelia 4 (9 rimb, 6 ass), Hackett 13, Ojeleye 6, Teodosic 12 (7 ass). Coach: Scariolo.

Olimpia Milano: Tonut, Ricci 5, Biligha 2, Hall 6, Baldasso 6, Melli 9 (8 rimb), Baron 15, Napier 7, Shields 8, Hines, Datome 1, Voigtmann 2 (6 ass). Coach: Messina.

STATISTICHE COMPLETE