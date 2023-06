Milano, ora è ufficiale: rinnovo triennale per Shavon Shields

La notizia era rimbalzata immediatamente dopo la fine di Gara-7 che ha consegnato all’Olimpia Milano il 30° Scudetto, prima di essere confermata anche da Christos Stavropoulos durante i festeggiamenti. Shavon Shields ha ufficialmente rinnovato col club biancorosso fino al 2026, diventando quindi una vera e propria bandiera dell’Olimpia, dove gioca dal 2020.

Shields con Milano ha vinto due volte lo Scudetto, l’anno scorso da MVP delle Finali, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, venendo inserito per due volte nel secondo miglior quintetto di EuroLega. Nella stagione appena conclusasi, l’americano con passaporto danese ha giocato poco per via di un paio di gravi infortuni, ma nei Playoff ha fatto come al solito la differenza.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo per estendere il contratto di Shavon Shields fino al 2026. “Shavon è un vincente, un giocatore di livello altissimo che in questi anni ha dimostrato di essere perfetto per quello che intendiamo continuare a costruire. Siamo felici che rimanga con noi per tanto tempo e che possa proseguire a scrivere la storia di questo club”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos. “Per me è un onore ricevere questo tipo di fiducia dall’Olimpia Milano. Sono anche grato di poter continuare ad indossare la maglia dell’Olimpia e rappresentare la città di Milano e i suoi tifosi. Faccio parte di questo progetto da tre anni e sono entusiasta di continuare ad esserlo in futuro. Voglio anche ringraziare soprattutto il Signor Armani e il Signor Dell’Orco per avermi permesso di continuare a far parte di questa grande società. Ora vogliamo continuare a costruire tutti insieme”, dice Shavon Shields.

A MILANO – Shavon Shields, nato a Overland Park, Kansas, il 5 giugno 1994, 2.01 di statura, guardia-ala, è arrivato a Milano nel luglio del 2020 proveniente da Baskonia. Nella stagione appena chiusa, è diventato il terzo realizzatore di sempre in EuroLeague per l’Olimpia scavalcando Antonello Riva e Alessandro Gentile. Nei playoff è diventato l’ottavo realizzatore del club. E’ diventato il terzo realizzatore di sempre in Italia in gare di finale. È diventato il secondo giocatore straniero a giocare la finale in tutte le sue prime cinque stagioni italiane. Infine, ha vinto lo scudetto con 11.7 punti e 4.1 rimbalzi di media. E’ stato MVP della finale scudetto del 2022, ha vinto anche due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa, ha contribuito a portare la squadra alle Final Four di EuroLeague nel 2021. E’ stato due volte secondo quintetto All-EuroLeague, nel 2021 e nel 2022.

LA CARRIERA – Cresciuto a Olathe, in Kansas, dove ha frequentato la Northwest High School, Shields è stato MVP della Sunflower conference da senior al termine di una carriera in cui è stato primo di sempre nella scuola in punti, rimbalzi e palle rubate. Nel 2012 è approdato all’università del Nebraska dove in quattro anni è diventato il quinto realizzatore di sempre. Nel 2015/16 ha segnato 16.8 punti di media ed è stato incluso nel secondo quintetto della Big Ten Conference. Nel 2016/17 ha giocato negli Skyliners di Francoforte prima di passare a Trento in vista dei playoff. A Trento ha giocato due stagioni, giocando due volte la finale scudetto. Nel 2018 è approdato a Vitoria dove ha debuttato in EuroLeague, e ha segnato 9.6 punti di media in 59 partite. Ha vinto il titolo spagnolo nel 2020.

Fonte: Olimpia Milano