Milano parte con una vittoria anche in EuroLega: Stella Rossa battuta nel segno di LeDay

Conquistata la Supercoppa Italiana domenica, l’Olimpia EA7 Milano ha esordito con vittoria anche in EuroLega battendo 82-92 la Stella Rossa a Belgrado. La squadra di Ettore Messina era priva di Lorenzo Brown, ma ciò non ha impedito ai biancorossi di fare la partita in Serbia, comandando dall’inizio alla fine senza picchi memorabili, ma controllando l’andamento del match.

Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso 20-22, i biancorossi trovano ritmo con Leday e Brooks e vanno al riposo avanti 41-45 all’intervallo. Nella ripresa Nebo e Shields firmano canestri pesanti, mentre Guduric, all’esordio in biancorosso, piazza due triple consecutive che spingono Milano sul +6 (63-69). L’ultimo quarto si apre con l’allungo decisivo: Ricci e Brooks firmano il +12, e nonostante un tentativo di rimonta serbo l’Olimpia risponde colpo su colpo. Mannion e Bolmaro gestiscono i possessi chiave e la squadra di Messina chiude il discorso dimostrando maturità e solidità.

Per Zach LeDay alla fine sono 21 punti in 25′, subito MVP della gara dopo l’ottima scorsa stagione. In doppia cifra anche Marko Guduric all’esordio (10 punti), Shavon Shields (13 punti) e Josh Nebo (12 punti e soprattutto 28′ in campo dopo la passata stagione passata per gran parte del tempo ai box). Prima partita in maglia Olimpia anche per Vlatko Cancar, 6′ scarsi sul parquet senza punti. Nella Stella Rossa, priva di Devonte’ Graham, 19 punti di Jordan Nwora e 16 di Tyson Carter.

Foto: Olimpia Milano