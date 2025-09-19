Milano parte forte ma si fa rimontare dall’Olympiacos: sconfitta a Creta

L’Olympiacos ha superato l’Olimpia Milano con il punteggio di 76-71 nella semifinale del Torneo di Creta, ribaltando una gara che sembrava saldamente nelle mani dei biancorossi. La squadra di Ettore Messina, priva di giocatori importanti come Čančar, Gudurić e Shields, era riuscita comunque a partire con intensità, prendendo in mano il ritmo fin dai primi quarti e toccando addirittura il +13 a metà del terzo periodo.

Quando Milano sembrava in controllo, l’Olympiacos ha alzato il livello della propria aggressività, trovando canestri pesanti nei momenti decisivi. Una tripla di Evan Fournier a due minuti dalla sirena ha cambiato l’inerzia, mentre nel finale Saša Vezenkov ha fatto la differenza dalla lunetta, blindando il successo greco.

Per l’Olimpia resta l’amarezza di aver sprecato un vantaggio così ampio, complice una gestione non lucida nelle fasi più calde. Le assenze, alle quali si è aggiunto anche il forfait di Devin Booker a partita in corso, hanno inevitabilmente ridotto le rotazioni e tolto freschezza, ma la squadra ha mostrato sprazzi di buon gioco e intensità che possono rappresentare una base importante per il prosieguo della preparazione. La sconfitta, pur bruciante, diventa così un banco di prova prezioso in vista dei prossimi impegni stagionali.

Foto: Olimpia Milano