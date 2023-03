Milano-Partizan, le pagelle: Bentornato Pangos! Melli monumentale

Sesta vittoria di fila per l’Olimpia Milano, che batte un Partizan Belgrado in gas e che aveva appena sconfitto la Virtus Bologna. Non possiamo ancora parlare di playoff, ma quasi. Ecco le pagelle del match:

Olimpia Milano

B. Davies 7,5: Entra, sbaglia subito, viene panchinato. Sembra il replay di Valencia; poi nel 3°quarto causa falli di Hines e Voigtmann rientra, e da brutto anatroccolo diventa principe, dominando in lungo e in largo la gara. Esordisce con stoppata+assist per Tonut, da li un crescendo di canestri, difese, assist da “play mancato”. Determinante come non mai.

T.L. Cabarrot 5: Altra prestazione negativa del francese, in una settimana perfetta per Milano l’unica nota dolente è lui; 2 perse in 5 minuti, un paio di dormite difensive e Messina giustamente non lo rimette più.

K. Pangos 8: Bentornato, altro non si può dire. Nel primo tempo, dove nessuno segna mai, riesce a offrire 4 assist di pregevole fattura. Nel secondo tempo, sforna un altro paio di assistenze clamorose, e in aggiunta ci mette 10 punti con due triple pesantissime. La convivenza con Napier sta acquisendo sempre più sostanza, e finalmente si vede anche del bel gioco in casa Olimpia. Fisicamente pare esserci, mentalmente e tecnicamente anche, Milano non può fare a meno di lui.

S. Tonut 7: Primo tempo seduto a scapito di Shields, e forse scelta non del tutto giusta. Entra nella ripresa, e da lì Punter non vede più il canestro; difesa da insegnare nelle scuole basket, personalità, 4 punti pesantissimi nel parziale, e standing ovation del Forum.

N. Melli 7,5: 9 punti, 8 rimbalzi, Leday annullato, prova da Capitano con tante C maiuscole. Non esiste Olimpia senza Melli, collante di tutto per i biancorossi. 33 minuti in campo, arriva stanco morto ma è semplicemente insostituibile.

B. Baron 7: Partiamo dalla notizia di serata: sbaglia non uno, ma ben 2 liberi. E sbaglia anche due triple aperte nel 1°tempo; sembra tutto assurdo, poi nel 4°quarto si ricorda che è probabilmente uno dei primi tre tiratori di EL, e piazza le bombe decisive. 14 punti anche a sto giro, una garanzia.

S. Napier 7,5: Le cifre non rispecchiano la sua gara, perché tira 3/11 dal campo, eppure è decisivo in tutto e per tutto. La bomba sulla sirena del 3°quarto, il primo canestro del quarto periodo, l’assist pazzesco per Davies, e una leadership innata; in un mese si è preso in mano la squadra, Messina ha fiducia cieca in lui, e la coppia con Pangos sembra realmente interessante. Impatto clamoroso, ad oggi condottiero indiscusso di questa squadra.

G. Ricci 6,5: Entra in campo, stoppata, tripla, difesa. 10 minuti come sempre di sostanza, soldatino su cui

contare in ogni situazione, giocatore che al Forum è amato da chiunque, che rappresenta lo sputare sangue che tanto piace da queste parti.

S. Shields 6: Voto di fiducia, ha bisogno di riprendere ritmo, e Messina forse gli concede anche troppo. I tiri non entrano, in contropiede manca un passo, ma in difesa c’è. Step by step e ritorna anche lui.

K. Hines 6: Serata in sordina per Kyle, Lessort lo fa soffrire, commette anche un paio di falli poco intelligenti e non da lui, portando comunque il suo mattoncino, seppur meno del solito.

J. Voigtmann 6,5: Totalmente ritrovato, nonostante i falli ne abbiano limitato il minutaggio; 7 punti e 4 rimbalzi, presenza costante nel match, e scelte sempre corrette. Ed è un’arma fondamentale per questa Olimpia.

All. Messina 7: 6 di fila, miglior momento della stagione, squadra che ha trovato forse un’identità

finalmente. Come ha detto lui inutile illudersi, ma ora si gioca ogni gara e quel che verrà verrà. Unico neo

forse si ostina troppo su Shields, ma nel complesso non sbaglia una scelta, dando spazio nei momenti giusti ai giocatori giusti. Grandissima vittoria.

Partizan Belgrado

Vuckevic s.v; Leday 5; Avramovic 5; Punter 7; Smailagic 5,5; Papapetrou 5; Exum 6,5; Nunnally 6; Lessort 6,5; Trifunovic 5; Madar 5; All. Obradovic 5

Milano Partizan