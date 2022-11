Milano ieri sera ha perso la sesta gara di fila e ha aggiornato le statistiche in termini di peggior striscia dal 2016 a oggi.

Solo nel 2016-2017 l’Olimpia riuscì a fare peggio perché arrivò a perderne addirittura 10 di seguito. Si trattò però di un anno nefasto per i meneghini, che chiusero all’ultimo posto in graduatoria e con solamente 8 successi in 30 match disputati.

Last time Armani Milan had 6 consecutive defeats was in 2016-17, between rounds 8 and 17 (10 straight).They finished last along with UNICS (8-22). Ricky Hickman, Rakeem Sanders, Miro Raduljica, Krunoslav Simon, Milan Macvan, Jamel McLean and Alessandro Gentile played that year. — Chris Kaouris (@CKaouris) November 24, 2022

Le premesse però erano diverse perché in quell’Emporio Armani giocavano cestisti non di primissimo livello internazionale. Sulla carta Jamel McLean era un paio di gradini sotto rispetto a Brandon Davies. Ricky Hickman anche 3-4 in meno rispetto a Kevin Pangos, che fino all’anno scorso era in NBA. Senza dubbio possiamo dire che quel roster era complessivamente più scarso di questo. Eppure i risultati che sta ottenendo la formazione allenata da Ettore Messina non sono per niente superiori.

Come ben sappiamo, le attenuanti ci sono. I tanti infortunati e l’Europeo sicuramente non hanno agevolato l’inizio di stagione delle Scarpette Rosse. Però non riuscire a vincere nemmeno contro lo Zalgiris Kaunas o un match dei due in casa contro le due turche forse è un po’ troppo…

Ettore Messina ha parlato di EuroLega compromessa per Milano. Ciò non vuol dire che non ci siano più speranze. Però le possibilità di vincerla, ad oggi, si sono ridotte drasticamente. Eppure l’EA7 partiva tra le formazioni favorite per alzare la coppa tanto ambita in tutta Europa…