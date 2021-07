Milano perde i pezzi? Vlado Micov ha ricevuto un’offerta per tornare in patria

Mercato in uscita molto più ricco del previsto per l’Olimpia Milano. Dopo aver registrato le partenze inattese di Kevin Punter e Zach LeDay, i meneghini rischiano di perdere un altro pezzo pregiato.

Si tratta di Vlado Micov che potrebbe raggiungere proprio Punter al Partizan Belgrado, ritornando in patria nella squadra che tifa fin da bambino. A svelare la notizia è stato lo stesso giocatore.

Ci sono stati dei contatti che al momento non sono concreti però ho ricevuto una loro offerta. Sono sempre stato tifoso del Partizan e andrei volentieri a giocarci, non m’interessa dei soldi perché non andrei nella mia squadra del cuore per lo stipendio. Sto seguendo il loro mercato, so che alcuni giocatori sono andati via e che è arrivato Kevin ma dico sinceramente che al momento ho anche altre offerte.