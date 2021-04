Milano punta Nicolò Melli e Stefano Tonut per la prossima stagione?

Nei prossimi giorni l’Olimpia Milano scenderà in campo nei Playoff di Eurolega per la prima volta dal 2014, ma si sta iniziando già a parlare di mercato. La società biancorossa vuole rinforzarsi, puntando a diventare stabilmente una delle big europee sotto Ettore Messina. Secondo La Prealpina, gli obiettivi estivi principali per il parco italiani di Milano saranno quelli di Nicolò Melli e Stefano Tonut.

Melli ha un contratto in NBA in scadenza in estate, starà a lui decidere se rimanere gli USA con un ruolo minore e un nuovo contratto oppure tornare in Europa da protagonista. In queste prime gare ai Dallas Mavericks, Melli sta giocando quasi 17′ di media, è partito 4 volte in quintetto e sta mantenendo 3.7 punti e 2.9 rimbalzi a partita.

Stefano Tonut è invece un perno della Reyer Venezia, dove gioca dal 2015. Ha un contratto in scadenza nell’estate 2023, quindi eventualmente servirà un buyout per liberarlo. La guardia azzurra sta avendo la miglior stagione in carriera, affermandosi tra i migliori esterni del campionato italiano con 15.6 punti di media e il 41% da 3 punti. Tonut farà probabilmente gola a tante big, tra cui Milano.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.