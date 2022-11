Milano-Real Madrid, le pagelle: Melli e Pangos brillano ma l’MVP è Musa

Un grande secondo tempo del Real Madrid ha permesso agli spagnoli di vincere in casa dell’Olimpia Milano al Mediolanum Forum di Assago. Nella serata di Sergio Rodriguez, l’MVP è stato il bosniaco Dzanan Musa, arrivato in estate e alla sua sesta partita in EuroLega di sempre.

Olimpia Milano

Brandon Davies: 5. Parte in quintetto ma il suo contributo alla causa è davvero insufficiente. Milano ha bisogno di un Davies migliore per competere con un Real Madrid così.

DeShaun Thomas: 5,5. La tripla finale gli ha permesso di ottenere mezzo voto in più. Sicuramente deve fare di più, soprattutto vista la lunga assenza di Shavon Shields.

Naz Mitrou-Long: 6,5. Parte con due palle perse al suo esordio in EuroLega ma poi piazza tre bombe di fila e incendia il Forum. Peggiora nel secondo tempo un po’ come tutta Milano.

Kevin Pangos: 7,5. Forse la miglior partita in EuroLega da quando è a Milano. L’Olimpia ha bisogno dei punti del canestro per arrivare in fondo in Italia e in Europa.

Stefano Tonut: N.E.

Nicolò Melli: 7. La solita enorme difesa contro i lunghi avversari e in attacco è chirurgico: solo un errore su 6 tiri e 12 punti totali.

Billy Baron: 5,5. Una tripla che incendia il Forum ma null’altro. Ci ha abituato a serate migliori.

Giampaolo Ricci: 6. Dopo 4 N.E. in EuroLega, l’ex capitano della Virtus Bologna ha risposto presente quando è stato chiamato in causa. L’highlight della serata è stato il rimbalzo offensivo con l’assist per la tripla di Baron.

Devon Hall: 5. Dopo aver tirato la carretta per molte settimane, ora sta vivendo un leggero momento di flessione.

Kyle Hines: 5. Una delle peggiori gare da quando è a Milano. Certo non è facile giocare contro uno che è circa 30 centimetri in più di te, nonché uno dei migliori centri della storia dell’EuroLega.

Luigi Datome: 6,5. Entra e segna tutto quello che gli passa per le mani: 3 palle e 8 punti. Nel secondo tempo fatica molto di più, sicuramente la stanchezza ha inciso.

Johannes Voigtmann: S.V. Ormai è a Milano da un mese e mezzo ma sembra non esserci ancora integrato nel progetto Olimpia.

All. Ettore Messina: 5,5.

Real Madrid: Abalde , Hanga , Hezonja , Rodriguez , Deck , Poirier , Cornelie , Tavares , Llull , Yabusele , Ndiaye , Musa . All. Chus Mateo .

Real Madrid Milano