Milano riscatta il ko contro Brindisi e batte Sassari

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – A|X Armani Exchange Milano 73-85

Continua il momento negativo della Dinamo Sassari che perde contro l’Olimpia Milano 73-85 e subisce così la terza sconfitta consecutiva in campionato. L’Olimpia invece riscatta i ko contro Brindisi, Varese e Venezia torna così alla vittoria, ottenendo il 19esimo successo stagionale.

Il match si apre con la tripla di Spissu, ma è Milano che prova subito a provare a prendere in mano le redini del match e trascinata da Shields e Brooks si porta sul 7-15. La schiacciata di Burnell dà fiducia a Sassari, che rientra in partita e con Katić torna a -1: 15-16. La tripla di Rodriguez chiude il primo quarto sul 15-19.

Happ e Katić firmano il -1 sassarese (20-21), ma in quel momento entra in partita Leday e il giocatore statunitense si dimostra una vera e propria spina nel fianco per la difesa sassarese firmando da solo un parziale di 2-8, che vale il 22-30. Spissu sblocca Sassari, ma Leday e Shields non mollano la presa e portano Milano sul +10: 25-35. Micov e uno scatenato Leday consegnano agli ospiti il massimo vantaggio della prima frazione (27-40), ma nei minuti finali del secondo quarto Bilan si carica sulle spalle l’attacco sassarese e si va all’intervallo con la Dinamo sotto di 7 punti: 33-40.

Al ritorno dagli spogliatoi Burnell consegna a Sassari il -3, ma nell’azione successiva Shields interrompe il parziale di 9-0 dei sassaresi: 36-43. A differenza del primo tempo, nella prima parte del terzo quarto le due squadre si rispondono colpo su colpo e Milano, nonostante il -3 toccato da Sassari, riesce a controllare il vantaggio trascinata dal solito Leday: 45-54. Gentile e Spissu riportano Sassari a un solo possesso di svantaggio (51-54), ma ancora una volta Milano stringe le maglie in difesa e 4 punti di Biligha e la tripla di Micov permettono agli ospiti di andare sul 51-61, punteggio che segna la fine del terzo quarto.

Nel quarto periodo la musica non cambia con Milano controlla senza troppi patemi il vantaggio e a 7’00” dalla fine, l’Olimpia è avanti 53-64. Sassari vuole tornare alla vittoria e con Spissu prova a riportarsi in partita: 60-64. Il playmaker sassarese dopo il timeout di Messina regala alla Dinamo il -2, ma ancora una volta Leday ci mette una pezza e con due triple consecutive rispedisce Sassari a -8, poi Shields firma anche il -11: 62-73. All’uscita dal timeout Sassari non trova il canestro e Rodriguez chiude definitivamente il match: 62-76. Spissu e Burnell riportano Sassari sotto la doppia cifra di vantaggio (70-78), ma non basta e Milano espugna il Palaserradimigni 73-85.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Chessa 0, Burnell 14, Treier, Spissu 24, Bendzius 2, Katić 7, Bilan 10, Gentile 8, Re NE, Happ 4, Gandini NE, Kruślin 2

A|X Armani Exchange Milano: Shields 19, Leday 28, Rodriguez 6, Delaney 11, Micov 6, Brooks 2, Tarczewski 2, Wojciechowski 1, Moraschini 0, Cinciarini 2, Moretti NE, Biligha 8

Nato a Sassari e qui laureato in Filologia, Industria Culturale e Comunicazione.