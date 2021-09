Milano rischia ma batte Brindisi e vola in finale di Supercoppa

HAPPY CASA BRINDISI-OLIMPIA MILANO=67-72

(15-21; 12-20; 29-10; 11-21)

Milano batte Brindisi e vola in finale di Supercoppa. Dopo due quarti di completo dominio, l’Olimpia Milano rischia di vanificare il vantaggio subendo un parziale di 17 a 0. Nell’ultimo quarto, però, gli uomini di Coach Messina riescono a tornare in vantaggio grazie a Shields e Delaney, autori di 11 e 10 punti. Per Brindisi, invece, ottime prestazioni di Josh e Nick Perkins, autori entrambi di 16 punti.

Primi minuti di gara in cui Milano prova subito a scappar via con 5 punti di Melli e lo step back di Datome che valgono il 2 a 11 al 6′. L’Happy Casa prova a reagire con Visconti, ma Milano continua a colpire dall’arco con Melli e Delaney portandosi sul +11 al 6′. Nella seconda metà di quarto Brindisi si riavvicina sotto la doppia cifra con i sei punti consecutivi di Redivo, chiudendo il primo quarto sul 15-21.

Milano tenta l’allungo ad inizio secondo quarto con un parziale di 8 a 0 con un dominante Mitoglu sotto le plance, autore di 6 punti consecutivi. Brindisi sembra ormai essere fuori dalla partita sprofondando sul -16 dopo due gran canestri di Shields. Nella seconda metà di quarto Brindisi tenta una timida reazione con la tripla di Udom, ma i canestri di Datome e Rodriguez allungano il vantaggio sul 27-41 di fine quarto.

Al rientro dagli spogliatoi Brindisi sembra più determinata e si riavvicina con le triple di Visconti e Perkins. Milano reagisce con un gran canestro di Melli, ma l’ennesima tripla di Redivo ed il canestro e fallo subito da Adrian riportano incredibilmente l’Happy Casa sul -5 al 7′, costringendo coach Messina a chiamare timeout. Brindisi è in completa trance agonistica e cavalca l’onda dell’entusiasmo nel finale di quarto: due triple di Josh Perkins ed una di Gaspardo portano i pugliesi in vantaggio sul 54 a 49 dopo uno strepitoso parziale di 17 a 0. Il jumper di Nick Perkins ed il facile canestro di Mitoglu chiudono il terzo quarto sul 56-51.

L’ultima frazione si apre con un parziale milanese di 7 a 0 e quattro punti consecutivi di Hall. Brindisi non ci sta e risponde ancora con sei punti di Josh Perkins che valgono il 62-62 al 6′. Nella seconda parte di quarto è botta e risposta continuo tra entrambe le squadre: Shields e Delaney riallungano sul +4, mentre per i pugliesi è Perkins a tenere il contatto sul -1 all’8′. Dopo il canestro del +3 di Hines, Brindisi non riesce a trovare il pareggio con Visconti e la partita si chiude con i liberi di Hall.

HAPPY CASA BRINDISI: Redivo 11, Adrian 6, Perkins J. 16, Visconti 7, Gaspardo 5, Udom 3, Chappell 0, Guido NE, Perkins N. 16, Ulaneo NE, Carter 0, Zanelli 3

OLIMPIA MILANO: Biligha 0, Delaney 10, Melli 11, Mitoglu 13, Ricci 0, Hall 9, Shields 11, Rodriguez 2, Alviti 2, Datome 3, Hines 11.