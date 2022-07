Milano saluta anche Tarczewski e Jerian Grant, quest’ultimo potrebbe rimanere in Serie A

L’Olimpia Milano nelle scorse ore ha ufficializzato altri due addii: quelli di Kaleb Tarczewski e di Jerian Grant. Se il centro americano con passaporto polacco lascia i biancorossi dopo quasi 5 stagioni non troppo fortunate, per Grant l’esperienza a Milano è durata solo un anno. L’americano non ha tenuto fede alle aspettative, ma ha comunque dato un contributo importante nella serie di finale contro la Virtus Bologna.

📝 L’Olimpia augura tutto il meglio possibile al suo 𝗞𝗮𝗹𝗲𝗯 𝗧𝗮𝗿𝗰𝘇𝗲𝘄𝘀𝗸𝗶 ➡ https://t.co/lA7XCalwnd 📝 A true example for all his teammates: thank you Kaleb Tarczewski ➡ https://t.co/E0jT4BgcUp 🤝#insieme #ThankYou #Tarczewski pic.twitter.com/Ewdid68K7C — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 2, 2022

Jerian Grant potrebbe però rimanere a giocare in Italia, e in Lombardia: secondo Bresciacanestro.com, l’americano sarebbe nel mirino proprio della Pallacanestro Brescia. Nella sua prima stagione italiana, Grant ha mantenuto 7.4 punti e 2.7 assist di media in LBA.