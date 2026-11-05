Milano sempre più ultima in EuroLega, Poeta: “Ce la sto mettendo tutta, le valutazioni le fa la società”

La posizione di Peppe Poeta è sempre più in bilico dopo che questa sera l’Olimpia Milano, in casa contro Valencia, ha perso la 9° partita su 10 in EuroLega. Un avvio stagionale shock che vede i biancorossi all’ultimo posto in classifica, male come loro ha fatto solo il Baskonia, oggi KO contro il Fenerbahçe e anche lui sull’1-9 dopo 10 giornate. Il rendimento europeo dell’Olimpia stona particolarmente con le parole del presidente Leo Dell’Orco, che a inizio anno aveva parlato di obiettivo Final Four: ad oggi anche il Play-in sembra già irraggiungibile, visto che la 10° classificata, lo Zalgiris, ha 5 vittorie.

Dopo la partita persa contro Valencia, Poeta è andato in conferenza stampa un po’ rassegnato per una situazione che non si sblocca. Il tecnico, alla prima stagione sulla panchina di Milano dall’inizio della stagione, ha detto che ce la sta mettendo tutta e che sul mercato dovrà valutare la società. Da settimane si parla di una possibile aggiunta per i biancorossi, ma a parte qualche timida voce sul veterano Laprovittola non ci sono stati grossi movimenti su quel fronte.

“Sono dispiaciuto e frustrato perché è la quarta partita di EuroLeague che perdiamo allo stesso modo. Tre minuti da giocare, punteggio pari, non troviamo soluzioni e perdiamo. La squadra è viva, altrimenti non sarebbe andata avanti di otto all’inizio del quarto periodo, ma è chiaro che dobbiamo fare in modo che oltre ad essere viva vinca anche le partite” ha detto Poeta, ammettendo poi la propria preoccupazione. “Questo è frustrante. Per quanto mi riguarda, sto vivendo il primo momento veramente critico della mia carriera di allenatore e cerco di aiutare la squadra dando tutto me stesso, in palestra, al video, mettendoci la faccia, poi tutte le valutazioni spettano alla società, incluse le scelte che faremo sul mercato” ha concluso l’allenatore dell’Olimpia.