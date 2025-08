Milano, senti Nik Melli: “Inutile dire ancora perché sia finita, lo sanno tutti”

Nicolò Melli si sta preparando in questi giorni all’ennesima estate in azzurro, per affrontare EuroBasket 2025 da capitano della Nazionale. Dal ritiro dell’Italbasket, Melli ha rilasciato un’intervista a Il Foglio, il cui ha parlato tra le altre cose anche della transizione dall’Olimpia Milano al Fenerbahçe, squadra con cui poi ha completato il Triplete vincendo EuroLega, campionato turco e Coppa di Turchia.

“Sinceramente non so se sono mancato a Milano, ma certamente a me Milano è mancata perché mi trovavo bene in città e in squadra, sento ancora tanti ex compagni. Mi sono mancati quei colori che ho indossato per 8 anni. Però fa parte del gioco: mi era mancato il Fenerbahçe quando ero andato in NBA, prima ancora mi era mancato il Bamberg quando sono andato in Turchia. Milano? Inutile stare qui a dire ancora perché sia finita, tutti sanno cosa non ha funzionato. Posso solo ringraziare perché sono tornato al Fener e abbiamo vinto tutto” ha detto Melli.

Riferimento implicito a Ettore Messina, con il quale la separazione è stata brusca. Nei mesi scorsi Melli aveva già raccontato il trattamento poco rispettoso ricevuto in sede di rinnovo del contratto la scorsa estate, motivo per cui ha poi deciso di tornare a Istanbul.

Foto: Italbasket