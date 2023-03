Milano tira un sospiro di sollievo: per Shavon Shields nulla di grave

L’Olimpia Milano ieri si era spaventata quando, nel primo quarto della partita contro Brindisi, Shavon Shields era uscito dal campo per una distorsione alla caviglia. La stella della formazione biancorossa era rientrata solo pochi giorni prima dopo 4 mesi di assenza per una lesione tendinea al ginocchio, e si temeva per lui un altro lungo stop. Invece, come riportato da Milano in un comunicato ufficiale, Shields non ha riportato lesioni e addirittura verrà rivalutato tra 48 ore.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che la caviglia sinistra di Shavon Shields, che ha costretto il giocatore ad abbandonare la partita di Brindisi nel corso del primo quarto a seguito di un incidente di gioco, non presenta lesioni. Il giocatore verrà rivalutato nelle prossime 48 ore.

Ciò significa non solo che la caviglia di Shields ha evitato il peggio, ma che il giocatore potrebbe addirittura essere convocato per la trasferta di EuroLega di questa settimana contro il Real Madrid, in programma giovedì sera.

Foto: Olimpia Milano