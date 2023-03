Milano e l’incubo Shavon Shields: rientra e si fa di nuovo male

È durato pochi minuti il ritorno in campo in LBA di Shavon Shields, assente dal 20 ottobre per un grave infortunio al tendine del ginocchio. L’americano con passaporto danese, il miglior giocatore del roster dell’Olimpia Milano, aveva già giocato qualche minuto in EuroLega questa settimana, senza strafare.

Oggi contro Brindisi è andato però di nuovo KO: nel corso del primo quarto Reed ha messo un piede sotto a Shields mentre tirava, provocandogli una distorsione alla caviglia. Come annunciato da Milano, Shields non rientrerà nel secondo tempo. Reed è stato punito invece con un fallo anti-sportivo.

Nel primo quarto Shavon Shields è uscito per una distorsione alla caviglia sinistra ricadendo sul piedi di un avversario. Non rientrerà nel secondo tempo #insieme — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) March 12, 2023

La partita di Shields è durata 4′ con 3 punti a segno. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami.