Milano si aggrappa a Davies e vince di misura sul Panathinaikos

L’Olimpia Milano trova la terza vittoria di fila in EuroLega, contro un Panathinaikos quasi decimato quanto lei. I meneghini, oltre a dover fare a meno di Pangos, Hall e Shields, oggi hanno perso anche Luigi Datome per un infortunio alla caviglia, l’azzurro è uscito nel primo tempo e non ha fatto più ritorno in campo. Ettore Messina si tiene stretto un successo che permette a Milano di tornare a respirare dopo la figuraccia in Coppa Italia contro Brescia.

Al Forum la partita è sempre stata in bilico, con uno scatenato Derrick Williams (21 punti) a tenere testa ai biancorossi. L’Olimpia ha chiuso il primo tempo a +1 e nel terzo quarto, con due triple di fila di Shabazz Napier, ha raggiunto anche il +7. È stato poi Nate Wolters con 4 punti consecutivi in chiusura di frazione a riaccendere le speranze greche in vista degli ultimi 10′. Nel quarto periodo è però salito in cattedra Brandon Davies: con il Pana a +2 l’americano ha infatti segnato 6 punti di fila portando l’Olimpia a +6 a 3′ e mezzo dalla fine. Un 1/2 di Ponitka ai liberi, un canestro di Bacon e la tripla di Paris Lee hanno poi spaventato i biancorossi con un break di 6-0 che ha portato il risultato sul 76-76 con poco più di 1′ da giocare.

Nel finale tanti errori, con Melli che alla fine si è guadagnato un importantissimo fallo e quindi due tiri liberi, entrambi realizzati con 11 secondi sul cronometro. Il tiro del pareggio di Bacon non è però entrato e Milano è quindi uscita vittoriosa 78-76.

Milano: Davies 16, Thomas 2, Luwawu-Cabarrot 1, Mitrou-Long 2, Tonut 11, Melli 14, Baron 9, Napier 16, Alviti NE, Hines 2, Datome 3, Voigtmann 2.

Panathinaikos: Wolters 8, Lee 13, Papagiannis 10, Williams 21, Thomas 5, Samontourov NE, Bacon 14, Ponitka 3, Grigonis, Mantzoukas 2.

Foto: Olimpia Milano