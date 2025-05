Milano si prende subito il fattore campo contro Trento, ma perde di nuovo Josh Nebo

L’Olimpia Milano vince Gara-1 contro l’Aquila Basket Trento 70-73, riconquistandosi il fattore campo alla prima partita della serie grazie soprattutto ad un ottimo secondo quarto. La brutta notizia per i biancorossi è l’ennesimo infortunio stagionale per Josh Nebo, tornato a disposizione solo da qualche settimana: il lungo americano con passaporto sloveno ha accusato un problema muscolare nel quarto periodo e ha abbandonato il parquet. Nelle prossime ore gli esami diranno quanto dovrà stare fuori il giocatore, che finora ha totalizzato appena 4 partite di campionato.

Dopo un primo quarto comandato da Trento grazie al trio Cale-Lamb-Ellis e una partenza 16-2, Milano è rientrata con i canestri di Mitoric e LeDay fino al 24-21 che ha chiuso la frazione. Nel secondo periodo l’inerzia è continuata ad essere dalla parte degli ospiti, che a meno di 4′ dall’intervallo sono passati in vantaggio per poi concludere il primo tempo con un parziale di 2-9 (39-46). Ellis e Lamb hanno firmato un parziale di 7-0 trentino in avvio di terzo quarto e l’Aquila è tornata avanti, ma solo momentaneamente: nel finale il gancio di Mirotic è valso il 55-55 del 30′. Nel quarto quarto Brooks ha provato a caricarsi Milano sulle spalle, riuscendoci solo a tratti: LeDay è poi riuscito a mettere 6 punti tra le due squadre a 4′ dalla fine prima del rientro di Trento. Zukauskas e Niang hanno portato i bianconeri a -1, in un finale intenso né LeDay né Mirotic hanno tremato dalla lunetta: 4/4. Nel mezzo una grande occasione per l’Aquila, che prima con Cale e poi con Niang su rimbalzo in attacco ha fallito il canestro del possibile pareggio e OT.

Trento: Lamb 19, Ellis 11, Cale 10.

Milano: LeDay 16, Mirotic 13, Flaccadori 10.

Foto: Olimpia Milano