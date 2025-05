Milano soffre ma batte Trento in Gara-4: è semifinale in attesa della Virtus

L’Olimpia Milano vince una Gara-4 più complicata del previsto e vola in semifinale Playoff, dove attenderà la vincente della sfida tra Virtus Bologna e Reyer Venezia (bianconeri per ora avanti 2-1). Dopo una larga vittoria in Gara-3, gli uomini di coach Messina sembravano poter replicare lo stesso copione nel primo tempo: un secondo periodo da 28-13 infatti li stava lanciando verso un comodo blowout, guidati dal duo Brooks-Shields.

Trento però aveva altri piani e nel terzo quarto ha rimontato: prima le triple di Ellis e Lamb, poi quella di Forray a meno di 2′ dall’ultima pausa e infine il gioco da tre punti di Jordan Ford che è valso addirittura il vantaggio bianconero al 30′, 63-64. Sull’orlo dello psicodramma, Milano è tornata avanti con Brooks e Bolmaro ed ha trovato ossigeno con 5 punti di fila del solito Shields. Trento ha avuto il merito di rimanere incollata alla gara, capitolando solo nel finale quando un recupero di Brooks ha spalancato la strada a una schiacciata di Bolmaro per il +5 a 46” dalla fine. I tentativi da tre di Lamb e Ellis si sono infranti sul ferro e dall’altra parte Shields ha chiuso l’incontro sull’89-82.

Milano: Shields 27, Bolmaro 17, Brooks 14.

Trento: Ford 19, Lamb 16, Cale 13.

Foto: Olimpia Milano