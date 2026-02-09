Milano sonnecchia ma se la cava nel finale in casa di Treviso

Nutribullet Treviso 71 – EA7 Emporio Armani Olimpia Milano 76

(15-16, 17-21, 20-20, 19-19)

L’Olimpia Milano rischia tanto ma torna dal PalaVerde di Treviso con una vittoria sofferta.

Prestazione tutt’altro che indimenticabile per i meneghini che in ogni caso tengono la testa avanti per gran parte del match, senza mai riuscire a dare la spallata decisiva. Abdur-Rahkman e Cappelletti, infatti, tengono sempre i padroni di casa a contatto. L’unico allungo significativo l’Olimpia lo piazza nella terza frazione, salendo fino al +11 grazie al buon impatto di Dunston e all’energia di Ellis, di gran lunga il migliore dei suoi. Nell’ultimo quarto Milano sembra davvero sulle gambe, si affida a qualche lampo di Guduric (nella foto di repertorio) ma rischia tantissimo contro la Nutribullet. Treviso, dal canto suo, non brilla per lucidità ma si fa apprezzare per carattere, arrivando più volte a un possesso di distanza. A togliere le castagne dal fuoco un eurostep e due liberi di Ellis, poi una tripla di LeDay per dare a coach Poeta un piccolo margine da gestire nell’ultimo minuto.

Milano si gode la vittoria che le consente di rimanere a -4 dalla vetta (occupata in coabitazione da Bologna e Brescia dopo la vittoria delle V Nere nell’altro posticipo) ma non può ignorare gli evidenti segnali di stanchezza e un approccio troppo morbido. Treviso, invece, resta nella zona rossa, può ritenersi soddisfatta della prova di cuore ma si mangia le mani per aver sciupato un’occasione che nel finale sembrava alla portata.

TABELLINI

Treviso: Cappelletti 17 (5 rimb, 5 ass), Weber 8, Abdur-Rahkman 19, Boscolo n.e., Torresani 5, Miaschi 4, Pinkins 14 (10 rimb), Chillo 1, Guidolin n.e., Spinazzè n.e., Radosevic 3. Coach: Nicola.

Milano: Mannion 10, Ellis 8 (5 rimb, 6 ass), Booker 4 (9 rimb), Tonut, Brooks 10, LeDay 10, Ricci 2, Flaccadori, Guduric 17, Diop 4, Shields 10, Dunston 5. Coach: Poeta.

STATISTICHE COMPLETE