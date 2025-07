Milano sorride, la Slovenia meno: Vlatko Cancar salta gli Europei

Vlatko Cancar non giocherà gli Europei con la Slovenia.

Il neo giocatore di Milano non difenderà la maglia della sua nazionale questa estate. Lo ha annunciato direttamente la federazione slovena. La decisione è arrivata dal giocatore stesso che ha informato l’allenatore Aleksander Sekulić e i dirigenti. Non si tratta, dunque, di una scelta concordata ma arrivata direttamente dall’atleta che ha messo la federbasket slovena di fronte al fatto compiuto.

Gli sloveni non hanno potuto far altro che annunciare l’assenza con un comunicato stampa. Nella nota si legge che la decisione è dovuta ai problemi fisici al ginocchio avuti da Cancar durante gran parte della scorsa stagione. Si fa anche riferimento all’Olimpia Milano che ha stilato un programma di recupero personalizzato per l’ala. L’ex Denver, dunque, non raggiungerà i compagni in ritiro ma lavorerà individualmente per arrivare pronto al training camp con il team meneghino.