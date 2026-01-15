Milano spreca tre quarti perfetti e cede alla Stella Rossa

Olimpia Milano 96 – Stella Rossa Belgrado 104

(25-27, 30-17, 27-26, 14-34)

Clamorosa sconfitta dell’Olimpia Milano in casa contro la Stella Rossa Belgrado. Clamorosa non tanto per il risultato ma per quanto visto nei primi tre quarti che erano stati di fatto un monologo del team meneghino. La truppa di Poeta prende decisamente in mano le operazioni a partire dal secondo periodo con Nebo a triturare la difesa serba, tenuta a galla solamente dal talento di Moneke e Nwora sul 55-44 con cui si torna negli spogliatoi. L’EA7 fa intravvedere qualche segnale poco incoraggiante già in avvio di terza frazione ma Shields e LeDay consentono alla squadra lombarda di tenere in mano il pallino del gioco. Dall’altra parte la Stella Rossa riesce a giocare qualche buona azione difensiva ma torna ben presto a distrarsi e ad attaccare solamente affidandosi alle individualità. La fotografia di tutto ciò sono gli errori madornali di Butler su entrambe le metà campo.

L’ultimo riposo, però, cambia tutto, a partire dallo stesso Butler che sembra letteralmente trasformato e guida la riscossa dei suoi. Milano perde rapidamente il controllo di una partita in cui fino a quel momento il suo unico demerito era stato non averla chiusa definitivamente. Obradovic trova in Ojeleye l’ancora difensiva che dà la svolta al lavoro belgradese nella propria metà campo. E quando Kalinic lucra il quinto fallo di Shields per una stanchissima Milano si fa notte per davvero. Anche perché Brooks e LeDay affrettano le scelte a accumulano palle perse in serie. La Stella Rossa trova così una vittoria insperata contro una Olimpia decisamente troppo precipitosa nel finale. Un’occasione d’oro sprecata per l’EA7 che almeno preserva il +10 dell’andata contro una diretta concorrente per i playoff.

TABELLINI

Milano: Brown 4 (5 ass), Ellis 8, Booker 8, Bolmaro 13, Brooks 10, LeDay 8, Ricci, Flaccadori n.e., Guduric 11, Shields 22, Dunston n.e., Nebo 12. Coach: Poeta.

Stella Rossa: Miller-Mcintyre 15 (8 rimb, 7 ass), Graham n.e., Butler 18, Davidovac, Kalinic 10, Dobric, Izundu 8, Motiejunas 2, Nwora 22, Ojeleye 8, Moneke 18, Dos Santos 3. Coach: Obradovic.

STATISTICHE COMPLETE