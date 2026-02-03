Milano sprinta nel secondo tempo e lascia sul posto il Baskonia

EA7 Olimpia Milano – Kosner Baskonia Vitoria Gasteiz

(32-29, 25-27, 27-15, )

Vittoria preziosa per l’Olimpia Milano che riprende il suo cammino in EuroLega battendo il Baskonia all’Allianz Cloud. Un successo frutto di un gran secondo tempo, in cui i meneghini alzano l’intensità nonostante le assenze pesanti, specialmente quelle di Nebo e Bolmaro.

EA7 che fatica in un primo tempo sul filo dell’equilibrio, contraddistinto da tanti passaggi a vuoto per entrambe le difese. I biancorossi lo chiudono avanti di 1 con 14 assist a referto, sfruttando la buona vena di Booker e Brooks. Nonostante ci siano 15 cambi di vantaggio nel corso della prima fase di gara, il team italiano si fa preferire, riuscendo a trovare energia anche da “comprimari” come Dunston. Howard però è un diavolo e tiene tutto in equilibrio grazie a uno strepitoso 4/5 dall’arco.

Al rientro dagli spogliatoi Milano ha un’altra faccia e vola rapidamente oltre la doppia cifra di vantaggio grazie a una difesa finalmente incisiva. Gli spagnoli, invece, continuano a essere un po’ troppo soft e subiscono le iniziative di LeDay e Booker. L’Olimpia scappa fino al +16 quando entrano Flaccadori e Brooks. Quest’ultimo però affretta un paio di scelte e consente agli ospiti di riaprire l’incontro con un break di 0-8. Solamente un fuoco di paglia, spento da Shields e Mannion all’alba del quarto periodo. Milano dunque può godersi un successo pesante, una squadra che torna a divertirsi e a suonare come un’orchestra, capace di aggiornare il massimo in stagione per punti segnati. Nota lieta anche le prestazioni convincenti di giocatori ritrovati come Flaccadori e Mannion, nonché la difesa del terzo e quarto periodo.

Mastica amaro coach Galbiati, nettamente insoddisfatto della difesa della sua squadra. Male anche Spagnolo che non è mai riuscito a entrare in partita.

TABELLINI

Milano: Mannion 5 (6 ass), Ellis 9, Booker 21, Tonut n.e., Brooks 14, LeDay 19, Ricci 3, Flaccadori 10, Guduric 10 (6 ass), Diop n.e., Shields 17, Dunston 1. Coach: Poeta.

Baskonia: Howard 21, Diakite, Simmons 14, Villar n.e., Omoruyi 7, Kurucs 9, Luwawu-Cabarrot 19, Spagnolo 1, Forrest 8, Radzevicius 4, Diop 4, Frisch 2. Coach: Galbiati.

STATISTICHE COMPLETE