Milano sprofonda a Monaco: solo 53 punti segnati, terzo KO di fila in EuroLega

L’Olimpia EA7 Milano non accenna a dare segnali di vita in EuroLega, dopo essere tornata al successo nel weekend contro Varese. In coppa arriva infatti il terzo KO consecutivo dopo quelli contro Partizan Belgrado e AS Monaco, stavolta sul campo del Bayern Monaco per il misero risultato finale di 64-53. I 53 punti segnati rappresentano perfettamente la serata nera della formazione di Ettore Messina, ancora decimata dalle assenze di Nebo, LeDay e Cancar.

Dopo un primo tempo sufficiente, chiuso a +5, nel secondo tempo l’Olimpia è stata davvero brutta: 20 punti totali, alla fine 16/40 di squadra dal campo e un pessimo 3/19 da tre punti. Numeri che non lasciano spazio a interpretazioni e nemmeno ad alibi legate alle assenze. Il Bayern ha rimontato nel terzo quarto grazie a Baldwin e Mike, piazzando un parziale di 7-0 che ha riporta la gara in equilibrio sul 35-35. Poco dopo è arrivato il vantaggio bavarese, con Giffey e Baldwin che hanno portato i tedeschi avanti 46-40: Monaco non si più guardata indietro da quel punto. Negli ultimi 10′ Brooks ha provato a prendere per mano l’Olimpia, senza però impensierire mai veramente i padroni di casa che nel finale chiudono il discorso con Lucic e Obst.

Devin Booker è l’unico a salvarsi di Milano con 11 punti, 12 rimbalzi e 8 falli subiti, non può certo bastare per sperare in una qualficazione al Play-in. Dopo un avvio promettende con il successo all’esordio a Belgrado contro la Stella Rossa, l’Olimpia sta incappando nella spirale di negatività che ha caratterizzato le ultime stagioni. Tra due giorni si va a Kaunas per sfidare lo Zalgiris e sperare di interrompere la striscia di sconfitte.

Bayern Monaco: Da Silva NE, Rathan-Mayes 1, Giffey 8, Kratzer, Jessup 2, Lucic 15, Obst 14, Hollatz 2, Mike 7, Gabriel 4, McCormack, Baldwin 11.

Milano: Mannion 4, Brown 8, Ellis 4, Booker 11, Tonut NE, Bolmaro 4, Brooks 7, Ricci 2, Guduric 3, Diop, Shields 10, Dunston.

Foto: Olimpia Milano