Milano sulle spalle di Mirotic: torna la vittoria anche in EuroLega!

Lo scorso weekend l’Olimpia Milano aveva ritrovato la vittoria, dopo 4 KO consecutivi, in campionato contro Brindisi. Ma oggi è arrivato un successo di ben altra caratura, al Forum contro la Valencia dell’ex Brandon Davies. I biancorossi di Ettore Messina si sono imposti 83-52 al termine di un match controllato fin dalle prime battute, con un primo quarto da 23-13 in cui Nikola Mirotic, che contro Brindisi aveva riposato, ha segnato 14 punti.

Nel secondo periodo il vantaggio di Milano è poi cresciuto fino ad un massimo di +19 con la tripla di Tonut, prima di un timido rientro ospite fino al 41-31. È stato poi ancora Mirotic a mettere il punto esclamativo su un ottimo primo tempo meneghino con la tripla del 44-31 sul quale le due squadre sono tornate negli spogliatoi (3/3 da dietro l’arco per il montenegrino nel primo tempo). In avvio di secondo tempo l’Olimpia ha continuato a trovare il canestro con grande facilità, non solo con Mirotic ma anche con Lo e Poythress, ben orchestrata da Flaccadori, ottimo nei minuti sul parquet. Milano ha raggiunto anche il +25 nella terza frazione, divario col quale si è arrivati al 30′, ed ha poi controllato la gara nell’ultimo quarto fino alla sirena finale.

Milano: Lo 10, Poythress 8, Bortolani 5, Tonut 6, Melli 3, Ricci 3, Flaccadori 7, Hall 7, Shields, Mirotic 19, Hines 6, Voigtmann 9.

Valencia: Harper 10, Claver, Puerto 2, Reuvers 8, Pradilla 1, Lopez-Arostegui 6, Ferrando 3, Inglis 6, Jovic 2, Robertson, Davies 9, Ojeleye 5.

Foto: Olimpia Milano