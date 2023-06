Milano tratta con Shavon Shields per il rinnovo del contratto

L’Olimpia Milano inizia a costruire, mattoncino dopo mattoncino, il roster per la stagione 2023-24, quando non si è ancora conclusa quella in corso. I biancorossi, che saluteranno quasi sicuramente Brandon Davies e Kevin Pangos e seguono le situazioni di Nikola Mirotic e Darius Thompson, sarebbero a buon punto con le trattative per il rinnovo del contratto di Shavon Shields, come riportato da Telesport.

I dubbi sulla permanenza di Shields erano molti, visti gli infortuni che in questa stagione hanno permesso a Milano di schierarlo solo poche volte. L’americano con passaporto danese, dal 2020 all’Olimpia, sta comunque ritornando sui suoi livelli nei Playoff e forse anche questo ha alla fine convinto Ettore Messina. Shields, che ha segnato 8.2 punti di media in EuroLega quest’anno ma giocando solo 10 partite, potrebbe rinnovare nelle prossime settimane, dopo le Finali Scudetto.