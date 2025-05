Milano, Trento e LBA si accordano per “aggiustare” il calendario dei Playoff

È stato risolto il problema di calendario nato ieri sera, dopo che la Virtus Bologna, scegliendo la data della propria Gara-1 contro Venezia, aveva “costretto” l’Olimpia Milano e l’Aquila Basket Trento a giocare la prima partita il suo stesso giorno, ovvero il 18 maggio. Con il calendario previsto ieri, Milano avrebbe avuto serie difficoltà a disputare Gara-3 e l’eventuale Gara-4 all’Unipol Forum, occupato rispettivamente dai concerti di Irama e Mahmood.

Per questo motivo nelle scorse ore Milano, Trento e la LBA si sono sedute ad un tavolo e si sono accordate per anticipare l’inizio della serie al 17 maggio. In questo modo, Gara-3 sarà il 22 maggio e l’eventuale Gara-4 il 24 maggio, evitando quindi la sovrapposizione con i concerti.

Ciò significa che Virtus-Venezia sarà l’unica partita di domenica 18 maggio, tutte le altre 3 serie di Playoff inizieranno il giorno prima.