Milano-Trieste, Dalmasson nel post partita: “Vittoria straordinaria e meritata che ci riempie di soddisfazione”

La Pallacanestro Trieste espugna il parquet della capolista Olimpia Milano vincendo per 100-81, compiendo una grande impresa grazie ad una gara di intensità e sostanza. Di seguito le parole del coach dei giuliani Eugenio Dalmasson in sala stampa, tratte del sito ufficiale del club triestino, che si è detto entusiasta della vittoria dei suoi giocatori, capaci di vincere al Mediolanum Forum.

Coach Eugenio Dalmasson commenta a caldo così la vittoria ottenuta solo pochi minuti prima sul parquet del Forum di Assago:

“E’ una partita è che ha regalato grandi soddisfazioni. Veniamo certamente da un periodo buono, ma vincere a Milano è straordinario. Abbiamo condotto una partita di qualità, tirando con medie incredibili, ma siamo stati bravi a costruire questi tiri aperti e a sfruttare la vena dei nostri giocatori. In difesa abbiamo lavorato molto di squadra. Certamente abbiamo approfittato del fatto che l’Olimpia venisse dalla quarta partita in una settimana, la mancanza di ossigeno e di energie si sono viste, ma siamo comunque stati attenti a non permettere a Milano di rientrare in diverse occasioni. Una vittoria meritata”.

Fonte: Ufficios Stampa Pallacanestro Trieste

