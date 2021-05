Milano ufficialmente prima in stagione regolare, Delaney: “Le altre squadre non trovino scuse”

Con la vittoria di Trento su Brindisi nel recupero di stasera, l’Olimpia Milano dopo le Final Four di Eurolega ha conquistato anche il primo posto in stagione regolare in Serie A. Anche se i biancorossi dovessero perdere l’ultima giornata, rimarrebbero in ogni caso al vertice della classifica. Ovviamente la notizia, sebbene in sé non abbia alcun valore visto che ci sono i Playoff da giocare, ha provocato felicità in Malcolm Delaney, come probabilmente in tutti i suoi compagni. L’americano ha esultato su Twitter, vedendosi rispondere da un utente di “dover ringraziare il Pinar”. È probabile che sia stato proprio durante la trasferta di Basketball Champions League contro il Pinar Karsiyaka che Brindisi ha subito il contagio da Covid-19 che ha compromesso il suo finale di stagione, quando la squadra pugliese si trovava prima in classifica.

“Non dobbiamo ringraziare nessuno. Non voglio sentire scuse. Tutti hanno attraversato delle avversità durante questa stagione“ ha risposto Delaney.

Not saying thank you to anybody. 🤷🏾‍♂️ we don’t want to hear excuses. Everybody been through things this season https://t.co/Mkc4FTQ9iu — malcolm delaney (@foe23) May 7, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.