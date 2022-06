Milano vince di squadra gara-3 contro una Bologna Hackett-dipendente

L’Olimpia Milano si è impostata per 94 a 82 in gara-3 al Mediolanum Forum di Assago contro la Virtus Segafredo Bologna con un’ottima prova del collettivo. Difficile trovare un MVP ma, probabilmente, nel complesso il lavoro offensivo e difensivo di Nicolò Melli ha fatto la differenza più di quello dei suoi compagni di squadra. Una cosa è certa: quella di questa sera è stata la sfida più bella da un punto di vista dello spettacolo perché entrambe le compagini hanno superato gli 80 punti, con Milano che ha quasi scollinato quota 100.

A decidere la contesa è stato il terzo periodo perché i bianconeri avevano iniziato meglio dei padroni di casa ma poi la bravura di Melli e compagni ha fatto sì che i meneghini chiudessero in vantaggio di 4 possessi, 10 punti in totale. Nell’ultimo periodo i virtussini non hanno mai dato l’impressione di poter ribaltare il punteggio, nonostante una fiammata di Marco Belinelli, fino a quel momento incolore.

Gara-4 sarà a dir poco decisiva per questa serie. In caso di un 3-1 Olimpia prima di tornare a Bologna potrebbe essere difficilmente ribaltabile, perché vorrebbe dire vincerne almeno una a Milano per la Virtus, che però non perde da 19 gare al Mediolan Forum. Vediamo cosa accadrà martedì sera ad Assago.

OLIMPIA MILANO: Ricci 0, Biligha 2, Hall 0, Baldasso 3, Alviti 0, Melli 22, Grant 14, Rodriguez 8, Shields 19, Hines 6, Bentil 8, Datome 12. All. Ettore Messina.

VIRTUS BOLOGNA: Pajola 0, Alibegovic 3, Sampson 5, Weems 7, Cordiner 3, Tessitori NE, Mannion NE, Belinelli 14, Jaiteh 8, Shengelia 10, Hackett 18, Teodosic 14. All. Sergio Scariolo.

Qui trovate le statistiche complete della gara.

