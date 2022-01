Milano-Virtus Bologna di domani è diventata – purtroppo – una partita senza senso

Olimpia Milano-Virtus Bologna è da sempre LA partita, al pari del derby di Bologna. Le Scarpette Rosse e le VuNere sono le squadre più titolate d’Italia e, proprio per questo motivo, questo duello viene definito il derby d’Italia. Purtroppo però la gara di domani avrà poco senso. E sottolineiamo il purtroppo.

ASSENTI

Il problema principale di questa sfida è che tantissimi giocatori non saranno presenti, o perché infortunati o perché positivi al Covid-19. Gli assenti sicuri in casa Virtus Bologna sono Nico Mannion, Amedeo Tessitori, Isaïa Cordinier e Kevin Hervey, oltre ai lungodegenti Awudu Abass ed Ekpe Udoh. In casa Milano tanto dipende dagli ultimi tamponi. Probabilmente gli stranieri (non infortunati) dovrebbero essere tutti a disposizione, mentre per gli italiani si saprà tutto tra stasera e domani mattina. Di certo non ci saranno Gigi Datome, Shavon Shields, Riccardo Moraschini, Trey Kell e Dinos Mītoglou, chi per infortunio, chi per squalifica al doping e chi perché è appena arrivato.

DATA E ORARIO

Originariamente la gara si sarebbe dovuta giocare il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, in diretta su Rai 2. Poi però il Covid ha scombinato i piani. Colpa delle tantissime positività di Milano, “ereditate” dalla sconfitta casalinga di EuroLega contro il Real Madrid. La LegaBasket ha deciso di spostare la partita a mercoledì 5 gennaio, nemmeno al 6, che almeno è un giorno di festa, alle 16.00, sempre in diretta su Rai 2. Peccato però che domani sia un giorno lavorativo per milioni di italiani che difficilmente riusciranno a collegarsi su Rai 2 per vedere la partita, anche se speriamo di essere smentiti.

MANCATA PROMOZIONE

Olimpia Milano-Virtus Bologna è per definizione lo spot del nostro basket. Le due squadre più ricche e colme di campioni. Eppure questa contesa decennale è stata pubblicizzata poco o nulla. Se escludiamo qualche post Instagram e qualche tweet sulle properties della LegaBasket, non è stato fatto nient’altro. Nemmeno Discovery+, Eurosport e Rai 2 – titolari dei diritti TV della partita – hanno sponsorizzato il big match sui propri canali social. Da quanto abbiamo visto noi, e crediamo di essere abbastanza in target con la manifestazione, non sono stati attivati influencer/creator/personaggi illustri per promuovere quella che, ripetiamo, dovrebbe essere la gara che dovrebbe fare da traino per il movimento basket in Italia.

35% DI CAPIENZA

Purtroppo anche il Governo non ha aiutato ad alimentare la spettacolarità della manifestazione. Infatti da qualche giorno è stata abbassata la percentuale di capienza nei palazzetti, passata dal 60 al 35%. Perciò, considerando che il Mediolanum Forum a piena capienza conta circa 12mila posti a sedere, domani potrebbero essere presenti al palazzetto circa 4mila persone, tutte munite di Super Green Pass (quindi vaccinati oppure guariti dal Covid da meno di 6 mesi).

Insomma, la partita si giocherà. Ma di certo non sarà attesa come una grande classica di uno sport, come possono essere Barcelona-Real Madrid, Panathinaikos-Olympiacos, Stella Rossa-Partizan oppure Efes-Fenerbahce, giusto per citare qualche big match, rimanendo sempre nel mondo del basket. Si giocherà, come si giocano tante partite in Serie A. Purtroppo.

