Miles Bridges è stato arrestato per violenza domestica

Miles Bridges spera di firmare al massimo salariale tra pochi giorni con qualche franchigia NBA, dopo la sua miglior stagione in carriera agli Charlotte Hornets. Il lungo, 20.2 punti e 7.0 rimbalzi di media, potrebbe però incontrare un mercato più “freddo” alla luce delle ultime vicende di cui si è reso protagonista.

Nelle scorse ore Bridges si è consegnato alla polizia di Los Angeles dopo che una donna aveva denunciato violenze fisiche da parte sua. Il giocatore è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione, dopo il pagamento di 130.000 dollari.

I dettagli della vicenda non sono chiari, ma a pochi giorni dall’inizio della free agency potrebbe costare diversi milioni alla stella di Charlotte.

NBA star Miles Bridges was arrested for felony domestic violence in Los Angeles on Wednesday, TMZ Sports has learned. https://t.co/rUzif8i7qf

— TMZ (@TMZ) June 30, 2022