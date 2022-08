Milos Teodosic: c’era l’accordo con la Stella Rossa, non quello con la Virtus Bologna

Qualche settimana fa si era timidamente parlato del possibile addio di Milos Teodosic alla Virtus Bologna dopo 3 anni. Il playmaker serbo era entrato nei radar della Stella Rossa, per fare così ritorno in patria, a Belgrado. Poi non se n’è fatto nulla, ma oggi in un’intervista il presidente del club biancorosso, Nebojsa Covic, ha rivelato che l’accordo tra Stella Rossa e Teodosic era stato trovato.

Ho avuto diverse conversazioni con Teodosic quest’estate, e lasciatemi dire che eravamo d’accordo su tutto riguardo il suo trasferimento alla Stella Rossa. L’unica con cui non avevamo un accordo era la Virtus, non siamo riusciti a trovare un punto di incontro sulla compensazione economica. Il presidente della Virtus mi ha detto: “Mi piacerebbe liberarlo adesso, ma non so quanti soldi potresti darmi. Non posso farlo, perché danneggerebbe la mia squadra, i tifosi sono legati a Teodosic”.

Insomma Teodosic sarebbe stato molto più vicino di quanto si pensava a lasciare la Virtus Bologna. Alla fine il serbo è rimasto e si preparerà alla quarta stagione in bianconero, “forte” anche del fatto che la Serbia lo ha escluso dai convocati per Eurobasket 2022.