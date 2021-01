Milos Teodosic è l’MVP della Regular Season di EuroCup per il secondo anno di fila

Milos Teodosic è sicuramente il talento più puro della pallacanestro italiana e da quando è sbarcato alla corte di coach Djordjevic produce almeno un paio di giocate a partita che lasciano a bocca aperta tutti gli appassionati.

Oltre allo spettacolo, a Teodosic piace anche vincere, ed è per questo che la Virtus Bologna lo ha scelto per tornare grande, in Italia come in Europa: dopo la prematura fine della scorsa stagione, i bianconeri hanno ricominciato da dove avevano iniziato, staccando per primi il pass per le Top-16 di EuroCup, con Teodosic a guidare la truppa in campo con alcune prestazioni di livello assoluto; per questo Euroleague Basketball ha scelto il playmaker serbo come MVP della Regular Season, chiusa da Milos con 14.6 punti, 6.4 assist e circa 5 falli subiti di media.

