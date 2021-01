Miloš Teodosić è magico e la Virtus Bologna batte una bellissima Cantù

Acqua S.Bernardo Cantù – Segafredo Virtus Bologna 82-91

(17-24; 21-15; 23-34;

16 vittorie in 16 trasferte in stagione per la Virtus Bologna, guidata questa sera dai tre tenori Miloš Teodosić, Stefan Marković e Julyan Gamble. Cantù ha giocato una partita deliziosa ma è davvero difficile competere con questa squadra che, nonostante le difficoltà tra fine novembre e inizio dicembre, ha dimostrato di avere delle qualità pazzesche.

L’inizio di partita è equilibrato, con le squadre che preferiscono studiarsi piuttosto che affondare il colpo, anche perché le percentuali da tre punti non sono proprie esaltanti: 12 a 10 Virtus al giro di boa. A questo punto entrano in campo Miloš Teodosić e Marco Belinelli e gli ospiti premono immediatamente il piede sull’acceleratore, specialmente grazie al fenomeno serbo. A fine primo quarto i bolognesi sono sopra di tre possessi, 24 a 17, grazie al canestro del ragazzo nativo di San Giovanni in Persiceto.

Il secondo periodo inizia con un parziale di 5 a 0 in favore dei padroni di casa e coach Sale Djordjevic è obbligato a chiamare timeout. Non è una partita bellissima a causa dei tanti errori dal campo e delle palle perse (8 a testa all’intervallo lungo). Le VuNere cercano di scappare nuovamente ma l’Acqua S.Bernardo è brava a rimanere a contatto e all’intervallo lungo i brianzoli sono a -1, grazie alla bomba quasi sulla sirena di Frank Gaines, che ha vissuto una prima metà di gara altalenante: tante iniziative ma solo 2/6 dal campo. 38-39 Bologna al 20′.

Il secondo tempo inizia con un paio di bombe per gli ospiti ma i biancoblu non hanno intenzione di prendere un break. Teodosić è magico in un paio di occasioni (una tripla dopo finta di no-look e un assist senza senso dietro la schiena) e a 4 dal termine del terzo periodo i bolognesi sono sopra di tre possessi pieni. Il playmaker serbo continua a spiegare pallacanestro e a 90 secondi dal suono della terzi sirena i bianconeri sono a +13. I lombardi non riescono a rispondere al break e all’ultima pausa della contesa la Virtus è sopra 73 a 61.

Cantù prova a partire subito molto forte, provando di riaprire una partita che sembrava morta, e in parte ci riesce, arrivando un paio di volte a -6. Gaines ha anche la possibilità di segnare la bomba del -3 ma il canestro gliela sputa fuori e di là Teodosić smazza un altro immaginifico per Gamble che fa canestro e fallo. L’Acqua S.Bernardo a questo punto è costretta ad alzare bandiera bianca, perdendo la terza gara di fila, questa volta 91 a 82 in favore della VuNere.

Cantù: Smith 19, Pecchia 4, Bayehe 0, Gaines 24, Thomas 8, Kennedy 0, Procida 3, La Torre 0, Johnson 3, Bigby-Williams 21+11r, Baparapé NE, Caglio NE. All. Cesare Pancotto.

Virtus Bologna: Teodosić 17+12a, Gamble 25, Marković 2, Belinelli 6, Weems 13, Abass 2, Hunter 4, Adams 6, Alibegović 6, Ricci 10, Deri NE, Tessitori NE. All. Aleksandar Djordjevic.

Qui trovate le statistiche complete della gara.

