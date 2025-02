Milos Teodosic è stato sospeso dalla ABA League per 3 partite

Milos Teodosic, playmaker della Stella Rossa, è stato sanzionato dalla ABA League per aver minacciato un arbitro durante la partita contro il Budućnost VOLI nel 20° turno. Il giudice disciplinare Hrvoje Vidan ha deciso di sospendere Teodosic per le prossime tre partite della lega, a partire dal 21° turno, e di infliggergli una multa di 7.500 euro.

Attualmente, la Stella Rossa occupa il terzo posto nella classifica della ABA League con un record di 16 vittorie e 4 sconfitte. In questa stagione, Teodosic ha finora registrato 3.8 punti, 1.9 rimbalzi e 4.3 assist per partita nella ABA League.

Questa non è la prima volta che Teodosic affronta sanzioni disciplinari; in passato, aveva ricevuto una sospensione di due partite e una multa di 15.000 euro per mancanza di rispetto nei confronti di un membro della squadra arbitrale durante una partita di EuroLega.

La Stella Rossa dovrà ora affrontare le prossime tre partite senza il contributo del loro esperto playmaker, 38 anni tra poche settimane.