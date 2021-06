Milos Teodosic felicissimo per lo Scudetto: “La Virtus Bologna se lo merita”

Milos Teodosic ha parlato a Massimo Selleri e Il Resto del Carlino di Bologna dopo la storica vittoria dello Scudetto contro l’Olimpia Milano:

“Sono molto felice per questi tifosi e per quello che abbiamo fatto come squadra. Volevo venire qui e fare qualcosa di importante perché la Virtus è sempre la Virtus ed era da troppo tempo che non vinceva. Abbiamo giocato molto bene queste finali, sapendo di incontrare un avversario che prima ci aveva sempre battuto. La squadra è tutto e io sono parte di essa. Lo abbiamo vinto insieme e io non ho molto da dire se non che sono davvero contento”.