Milwaukee Bucks, l’aiuto per Giannis arriva dalla free agency

I Milwaukee Bucks ad oggi sono 12° ad Est, in una striscia aperta di 3 vittorie consecutive nel tentativo di riacciuffare il Play-in che dista 2.5 partite (10° posizione occupata dagli Charlotte Hornets). Archiviata, almeno per qualche mese fino all’estate, la possibile cessione di Giannis Antetokounmpo, i Bucks si erano promessi di rinforzare la squadra che ha avuto un rendimento così negativo in questa prima metà di stagione. L’aiuto arriverà dalla free agency: Milwaukee ha infatti trovato l’accordo con Cam Thomas, tagliato dai Brooklyn Nets proprio il giorno della trade deadline.

Quello di Thomas è stato un taglio insolito, visto che il giocatore stava segnando 15.6 punti di media in questa stagione. Nella passata estate, la guardia non aveva trovato dal mercato la risposta che si aspettava, accettando alla fine di rimanere un altro anno ai Nets per poi liberarsi al termine della stagione. L’addio è stato anticipato di qualche mese, con Brooklyn che, ormai fuori da qualsiasi discorso di possibile qualificazione alla post-season, ha deciso di permettere a Thomas di trovare una nuova squadra fin da subito.