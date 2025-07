Milwaukee Bucks, preso Cole Anthony e ritornerà Thanasis Antetokounmpo

I Milwaukee Bucks hanno trovato un accordo con Cole Anthony, che riceverà il buyout dai Memphis Grizzlies dove era arrivato via trade da Orlando. La point guard, 9.4 punti di media nella scorsa stagione, ha buone chance di essere il titolare di Doc Rivers dopo il buyout a Damian Lillard che ha lasciato vacante il ruolo in regia.

Nel frattempo i Bucks pianificano di riprendere Thanasis Antetokounmpo, uomo spogliatoio naturalmente molto caro al fratello Giannis. Il cestista greco ha saltato tutta la scorsa stagione a causa della rottura del tendine d’Achille, rimanendo free agent.

Cole Anthony has agreed to a contract buyout with the Memphis Grizzlies and plans to sign with the Milwaukee Bucks after he clears waivers, sources tell ESPN. Grizzlies finalized the buyout with Jeff Schwartz and Javon Phillips of Excel Sports for Anthony’s new opportunity. pic.twitter.com/HnCsmxaqcz

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2025