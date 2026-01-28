Milwaukee Bucks, si avvicina la cessione di Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo non è mai stato così vicino all’addio ai Milwaukee Bucks. Come riportato da ESPN, ci si aspetta una sua cessione entro la trade deadline del 5 febbraio o al più tardi in estate: non è un segreto che per il greco ci sia la fila, ma ora i Bucks avrebbero deciso di ascoltare le offerte. La scorsa estate Giannis aveva chiesto di partire, salvo poi ripensarci e dare un’ultima chance alla squadra che però ad oggi è 12° a Est con un record di 18-27.

Ovviamente per Antetokounmpo c’è la fila: i New York Knicks sono da sempre in pole position e sua destinazione preferita, ma su di lui ci sono anche Golden State Warriors e Miami Heat. Dal prossimo 1 ottobre Giannis sarà eleggibile per firmare un nuovo contratto di 4 anni a 275 milioni di dollari. Senza rinnovo invece l’MVP del 2021 diventerà free agent nell’estate 2027 declinando una Player Option da 62.8 milioni di dollari, altrimenti nel 2028.

Negli ultimi mesi il rapporto tra Giannis Antetokounmpo e i Bucks si è deteriorato lentamente, a partire dalle discutibili scelte estive di tagliare Damian Lillard e puntare forte su Myles Turner in free agency. Una scelta che non ha finora pagato, vista la posizione in classifica di Milwaukee. In questa prima partie di stagione Antetokounmpo non ha mai mancato di esprimere delusione e dubbi sulla direzione presa dalla squadra: “Non giochiamo abbastanza duramente, non facciamo le cose giuste, non giochiamo per vincere. Non abbiamo chimica, i nostri giocano in modo egoista, vogliono il proprio tiro invece di cercare quello migliore per la squadra. Vogliono risolvere la partita da soli” aveva detto un paio di giorni fa dopo l’ennesimo KO contro i Thunder.

In questa stagione, Giannis sta mantenendo 28.0 punti, 10.0 rimbalzi e 5.6 assist di media, disputando finora 30 partite su 45.