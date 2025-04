Milwaukee Bucks, ufficiale: Damian Lillard si è rotto il tendine d’Achille

Grave infortunio per Damian Lillard: la stella dei Milwaukee Bucks era andato KO durante Gara-4 contro Indiana e fin da subito era sembrato qualcosa di grave. Gli esami hanno confermato che Lillard ha subito la rottura del tendine d’Achille e ovviamente la sua stagione è finita anzitempo.

Lillard, che in questa stagione ha guidato i Bucks con medie di 24.9 punti e 7.1 assist a partita, rappresentava una delle principali armi offensive della squadra. La sua assenza pesa enormemente sulle ambizioni di Milwaukee, specialmente nei Playoff. Sotto 3-1 nella serie contro i Pacers, i Bucks sono le spalle al muro e potrebbero salutare la post-season già nella prossima partita a Indianapolis.

L’infortunio di Lillard segna un momento cruciale per questo ciclo dei Bucks: i rumors di una possibile uscita di Giannis Antetokounmpo negli ultimi mesi sono stati intensi e vista l’ennesima delusione in questa stagione in estate potrebbe davvero arrivare una rivoluzione. Anche perché Dame ne avrà sicuramente per gran parte della prossima stagione, che potrebbe quindi essere a sua volta almeno parzialmente compromessa per la franchigia. Non sono ancora stati annunciati i tempi precisi di recupero, ma una rottura del tendine d’Achille generalmente richiede almeno 8 mesi di riabilitazione.