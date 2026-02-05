Milwaukee decide di tenere Giannis Antetokounmpo e intanto fa una trade con Phoenix

Nell’ultimo giorno di mercato NBA alla fine i Milwaukee Bucks hanno deciso che non scambieranno Giannis Antetokounmpo, come invece sembrava possibile. L’addio del greco probabilmente si concretizzerà la prossima estate, a meno di colpi di scena. Nei giorni scorsi su Giannis erano piombati New York Knicks, Golden State Warriors, Miami Heat, New York Knicks e Chicago Bulls, alcune di queste squadre sono però poi uscite dalla corsa al due volte MVP preferendo indirizzarsi su altre strategie, come gli Warriors che ieri notte hanno preso Kristaps Porzingis.

I Bucks avrebbero chiamato varie franchigia per rendere nota la propria decisione e manifestare interesse nell’acquisire contratti al minimo salariale o una star da affiancare a Giannis, sintomo che la speranza di convincerlo a restare non è ancora tramontata al 100%. In quest’ottica hanno concluso una trade con i Phoenix Suns, nell’ambito del quale Milwaukee ottiene Nick Richards e l’ex MVP di EuroLega Nigel Hayes-Davis. Ai Suns invece arrivano Cole Anthony e Amir Coffey, come riportato da Shams Charania.

Al momento la stagione dei Bucks non può che essere considerata fallimentare, vista la 12° posizione ad Est con un record di 20-29.