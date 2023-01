Milwaukee su Jae Crowder: offerti 3 giocatori ai Phoenix Suns

Jae Crowder non ha ancora disputato una partita in questa stagione, fuori squadra di comune accordo con i Phoenix Suns mentre si cerca per lui una nuova sistemazione. Il veterano potrebbe far comodo a diverse contender, vista la sua difesa e la sua capacità di tirare da 3. Secondo Shams Charania, la squadra che si è fatta sotto in queste ore sono i Milwaukee Bucks, che hanno ricevuto il permesso di avere un colloquio con Crowder.

Per Charania, i Bucks avrebbero offerto ai Suns ben tre giocatori e scelte del secondo turno al Draft per Crowder. I tre giocatori sarebbero George Hill, David Nwora e Serge Ibaka. Quest’ultimo, proprio come Crowder, è finito di recente fuori squadra in attesa di una trade, perché non rientra più nei piani di Budenholzer.

Nella scorsa stagione Jae Crowder aveva mantenuto 9.4 punti e 5.3 rimbalzi di media uscendo dalla panchina.