Milwaukee taglia Damian Lillard per fare spazio a Myles Turner, Giannis fa sapere di non essere contento

I Milwaukee Bucks nel pomeriggio sono stati autori di una mossa a sorpresa dopo 3 stagioni consecutive di eliminazioni al primo turno di Playoff. Nelle prime 24 ore di free agency i Bucks hanno deciso di tagliare Damian Lillard, “spalmando” i suoi restanti 2 anni di contratto su 5 stagioni. Questo da una parte porterà Milwaukee ad avere a libro paga Lillard fino al 2030 per ben 22.5 milioni di dollari annui (se fosse rimasto, avrebbe percepito 54 milioni di dollari nella prossima stagione e 58 in quella successiva), dall’altra consentirà alla franchigia di avere abbastanza spazio salariale per andare su altri obiettivi.

Il primo è Myles Turner, con il quale è stato trovato un accordo subito dopo il taglio di Lillard. L’ormai ex centro degli Indiana Pacers firmerà un quadriennale da 107 milioni di dollari complessivi e andrà sostanzialmente a sostituire Brook Lopez (nuovo giocatore dei Clippers) nel quintetto titolare. Turner nell’ultima stagione, chiusa dai Pacers con la sconfitta alle NBA Finals, ha segnato 15.6 punti di media con 6.5 rimbalzi.

Lo stretch del contratto di Damian Lillard è un unicum nella storia NBA: nessun salario così ampio era mai stato tagliato e “spalmato” su più anni. La decisione dei Bucks rischia però di accelerare una crisi che ha caratterizzato Milwaukee negli ultimi anni. Nei minuti successivi al taglio di Lillard infatti Giannis Antetokounmpo ha fatto sapere, tramite il giornalista Chris Haynes, di non essere affatto contento della decisione di liberarsi di Dame Time. Il tutto dopo che ormai da mesi si vocifera della possibilità che il greco, se scontento per la direzione intrapresa dalla squadra, chieda una cessione.

Se si fanno due conti, il contratto “spalmato” di Lillard e il nuovo salario di Turner costeranno ai Bucks circa 50 milioni di dollari nella prossima stagione. Una cifra importantissima, nonostante la point guard sarà indisponibile per gran parte dell’anno a causa della rottura del tendine d’Achille subita nei Playoff.

Le mosse dei Bucks in questa giornata non si sono comunque fermate qui. Milwaukee ha firmato Gary Harris (2 anni), confermato Jericho Sims (nuovo contratto di 2 anni) e Gary Trent Jr (7.5 milioni di dollari, 2 anni) e hanno rescisso la qualifying offer a Ryan Rollins, rendendolo unrestricted free agent. Ieri sera avevano confermato anche Kevin Porter Jr (11 milioni di dollari, 2 anni). Infine hanno ceduto Pat Connaughton ai Phoenix Suns, insieme a due scelte del secondo turno al Draft 2031 e 2032, ricevendo in cambio il serbo Vasilije Micic.