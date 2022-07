Milwuakee Bucks, preoccupazione per le condizioni di Khris Middleton

Brutte notizie per i Milwaukee Bucks che potrebbero essere costretti a rinunciare Khris Middleton nella prima parte della prossima stagione.

La guardia dei Bucks si è infortunata al ginocchio sinistro nel corso della serie playoff contro Boston, poi vinta dai Celtics che sono arrivati fino alle Finals. Middleton si è operato per riparare il legamento ma non dovrebbe essere stata questa l’unica operazione subita nel corso di questa off-season.

Sembra, infatti, che Middleton si sia dovuto operare anche al polso sinistro, pure in questo caso per riparare un legamento lesionato. La scelta di operarsi è stata dettata dalla volontà di tornare pienamente operativo per l’avvio della stagione ma c’è il rischio che Milwaukee debba affrontare le prime gare di regular season senza una delle sue stelle.