Minnesota elimina i Lakers in Gara-5 e vola al secondo turno

I Minnesota Timberwolves conquistano una vittoria pesantissima allo Crypto.com Arena, superando i Los Angeles Lakers 103-96 in Gara-5 e chiudendo la serie sul 4-1. Una prestazione completa in entrambe le metà campo consente ai T’Wolves di eliminare i gialloviola nonostante il fattore campo e avanzare meritatamente al secondo turno dei Playoff NBA 2025.

Sin dalle prime battute, la squadra di coach Chris Finch impone il proprio ritmo: nel corso del primo quarto Minnesota tocca il +14, mettendo subito pressione su una Los Angeles apparsa sottotono e poco aggressiva. I Lakers provano a reagire nel secondo tempo e riescono persino a mettere la testa avanti, ma crollano nel momento decisivo: l’ultimo quarto è dominato dagli ospiti, che piazzano un parziale di 10-3 e si prendono il margine decisivo per chiudere la partita e la serie.

A trascinare Minnesota c’è stato un monumentale Rudy Gobert, autentico dominatore sotto entrambi i tabelloni. Il lungo francese ha chiuso con una doppia doppia da 27 punti e 24 rimbalzi, aggiungendo anche la solita presenza difensiva che ha costretto i Lakers a cercare soluzioni forzate nel pitturato.

I Timberwolves hanno dimostrato una solidità difensiva e mentale superiore, gestendo al meglio i possessi cruciali nel finale e spegnendo ogni tentativo di rimonta firmato LeBron James e compagni.

Per i Lakers, si chiude nel modo più amaro una stagione fatta di alti e bassi, in cui nemmeno il ritorno a pieno regime delle stelle ha garantito il salto di qualità atteso. Minnesota, invece, prosegue il proprio cammino da outsider terribile, rafforzando le ambizioni di una franchigia in grande crescita e pronta a dare filo da torcere anche nella prossima serie.

